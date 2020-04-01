Кто такие хейтеры?







Если вы являетесь активным интернет пользователем, ведете свой блог, канал на Ютубе или просто периодически публикуете какие-либо подборки материалов, то вам следует знать, кто такие хейтеры и как себя с ними вести.

Слово «хейтер» значит, что кто-то испытывает явную предвзятую враждебность к вам. В дословном переводе с английского это выражение означает «ненависть». В итоге, хейтерами называют людей, в которых по жизни преобладает ощущение неприязни и ненависти.

Конечно, это не означает, что хейтеры появились только с развитием глобальной сети интернет. Нет, они были всегда, но теперь у них есть неограниченные возможности выливать свое негодование на обозрение всем жителям земли, у которых также есть доступ к интернету. К примеру, бабушки, которые постоянно сидят на скамейке и критикуют каждого, мимо проходящего соседа, вполне попадают под это определение.

Как выглядят хейтеры?

Что касается внешних каких-то признаков, то хейтеры, чаще всего, выглядят как обычные люди. Правда, стиль их одежды, обычно, несколько консервативный, а взгляд, порою, не отличается дружелюбием.

Но с первых минут общения уже можно отличить, что вы общаетесь с самым настоящим хейтером. На весь ваш позитив они всегда противопоставляют негативную точку зрения. Во всем хорошем у них всегда находится что-либо плохое. В хорошем поступке они ищут выгоду, а вместо благодарности отвечают хамством.

Причина хейтерства

Это явление уже получило такое распространение, что его исследованием занялись даже психологи. По их словам, такое поведение не только раздражает окружающих, но еще и вредно для самого хейтера.

Считается, что основой данного стиля жизни есть укоренившееся комплексы. Врожденные недостатки характера стали причиной того, что человек постоянно чувствует себя неполноценным, но вместо того, чтобы как-либо исправить ситуацию, он начинает просто ненавидеть всех окружающих.

Кто такие хейтеры в youtube?

Youtube позволяет почти каждому желающему опубликовать какой-либо видео ролик. В то же время другие пользователи могут его комментировать, проголосовать «за» или «против».

Хейтеры же, часто, не упускают возможности оставить многочисленные комментарии негативного характера, и проголосовать, что им не нравится видео.

Многие думают, что деятельность хейтеров ограничивается только тем, что рейтинг вашего канала будет несколько ниже, нежели ожидалось. Но это не совсем так: если администрация сайта обратит внимание на многочисленные жалобы на ресурс, то она может просто закрыть канал, потому не стоит пускать дело на самотек.

Есть несколько решений данной проблемы. Первое состоит в изменении контента, который не нравится «ненавидящему» пользователю. Второе решение более радикальное: просто блокируйте ему доступ к вашему каналу или удаляйте его комментарии.

Кто такой хейтер в рэпе?

В рэпе хейтерство развито уже довольно давно и стало довольно традиционным способом высказать свое мнение. Так, рэпер может в красивой рифме сказать, что или кто ему не нравится. Если результат действительно получился качественный, то некоторые песни, построенные на хейтерстве, становятся даже популярными.

На рэп дуэли участники, часто, специально критикуют недостатки друг друга, и это считается высшим мастерством: человек выслушав рифму другого человека, сочиняет ответ на ходу и добавляет дополнительно что-нибудь обидное в сторону оппонента.